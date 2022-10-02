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14 kilometrelik Ihlara Vadisi'nde güvenliği atlı jandarma timleri sağlıyor

Yerel Haberler

14 kilometrelik Ihlara Vadisi'nde güvenliği atlı jandarma timleri sağlıyor Aksaray'da 14 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'nde güvenlik atlı jandarma timleri tarafından sağlanıyor.

14 kilometrelik Ihlara Vadisi'nde güvenliği atlı jandarma timleri sağlıyor

AKSARAY - Aksaray'da 14 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'nde güvenlik atlı jandarma timleri tarafından sağlanıyor.

Kapadokya'ya açılan kapı olan Aksaray'da Hasan Dağı'ndan püsküren lavların akarsu aşındırması sonucunda oluşan kanyon Ihlara Vadisi'nde güvenlik atlı jandarma timleri tarafından sağlanıyor. 14 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'nde görev alan atlı jandarma timleri yılda binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi'nde renkli görüntülere sahne oluyor. Ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi gören Atlı Jandarma Timi gün boyu vadide devriye atarak ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlıyor. Araçların giriş yapamadığı Ihlara Vadisi'nde atlarla devriye atan jandarma ekipleri kayalıklı alanlara ve yüksek kesimlere de atlarla zorlanmadan çıkıp kontrol sağlayabiliyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı emrinden, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen Atlı Jandarma Timleri yaz sezonu kapanana kadar vadide görev alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Yerel

Ihlara Vadisi Hasan Dağı Jandarma Aksaray 3. Sayfa Yerel Haberler

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