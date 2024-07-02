11 yaşındaki çocuk bulduğu parayı öğretmenine teslim etti

Bursa'nın İznik ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte parkta oynayan 11 yaşındaki Zafer Çakmak, bulduğu parayı öğretmenine teslim etti.

İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesi Yaz kuran kursuna giden 11 yaşındaki Zafer Çakmak, parkta arkadaşlarıyla oyun oynarken bin 500 lira buldu. Bulduğu parayı Boyalıca Cami Kur'an-ı Kerim kursu hocası Ramazan Koçyiğit'e teslim etti. Örnek bir davranışa imza atan Çakmak, herkes tarafından takdirle karşılandı. - BURSA