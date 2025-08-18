11. Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği Hazırlıkları Tamamlandı

11. Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği Hazırlıkları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenecek olan 11. Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği için hazırlıklar sona erdi. Şenlikte halk oyunları, yöresel müzik, el sanatları sergileri ve geleneksel lezzetlerin sunumu yer alacak. Vali Akbıyık, etkinliğin kültürel mirasın yaşatılması açısından önemini vurguladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi'nde 27 Eylül 2025 Cumartesi günü düzenlenecek 11. Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Organizasyon Komitesi Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek şenliğe davet etti.

Ziyarete, Göktepe Mahalle Muhtarı İsrafil Kaçar, Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Şahin ile dernek üyeleri Arif İlman, Muhammer Cihan ve Ahmet Ceylan katıldı. Heyet, Vali Akbıyık'a şenlik programı hakkında bilgi verdi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan şenlikte, halk oyunu gösterileri, yöresel müzik dinletileri, el sanatları sergileri ve geleneksel lezzetlerin sunumları yer alacak. Etkinliğin, Göktepe'nin kültürel mirasının yaşatılması ve birlik-beraberlik ruhunun pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Vali Akbıyık, emeği geçenlere teşekkür ederek başarılar diledi.

Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği'nin hazırlıklarının hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtilerek tüm bölge halkı şenliklere davet edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İhale yoluyla aldığı dairenin içine girince şoke oldu: Gerçekten çok üzücü

İhale yoluyla aldığı dairenin içine girince şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.