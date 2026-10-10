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10 Ekim Ankara Gar Katliamı Malatya'da anıldı, 104 aile adalet istedi

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10 Ekim Ankara Gar Katliamı Malatya'da anıldı, 104 aile adalet istedi
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Malatya'da 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11. yılı nedeniyle anma düzenlendi. Saldırıda eşini kaybeden Songül Otur, 104 aile adına konuşarak adalet istedi; KESK Sözcüsü Kaplan da saldırıda 104 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Haber-Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı nedeniyle anma düzenlendi. Saldırıda eşini kaybeden Songül Otur, "İlk gün söylediğimiz gibi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Buradan sesleniyoruz, bu 10 Ekim'i unutmayın. Çünkü unutmadığımız sürece kaybettiklerimizin anısı yaşamaya devam eder. Biz 104 aileyiz. Acımız farklı olabilir ama hafızamız ortaktır" dedi.

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Özalper Sağlık Ocağı önünde bir araya gelerek 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan Barış Parkı'na yürüdü. Anma programında saygı duruşunda bulunuldu, ardından platform temsilcileri ve yaşamını yitirenlerin yakınları konuşma yaptı.

KESK Malatya Dönem Sözcüsü Cansu Kaplan, saldırıda 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını belirterek, "Acımız ilk günkü kadar taze, öfkemiz ilk günkü kadar diri. Unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Ankara Garı saldırısında eşi Kasım Otur'u kaybeden Songül Otur da aileler adına yaptığı konuşmada, aradan geçen 11 yıla rağmen acılarının sürdüğünü kaydederek, "104 insan, 104 ayrı hayat, 104 ayrı aile, 104 ayrı hikaye. İlk gün söylediğimiz gibi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Buradan sesleniyoruz, bu 10 Ekim'i unutmayın. Çünkü unutmadığımız sürece kaybettiklerimizin anısı yaşamaya devam eder. Biz 104 aileyiz. Acımız farklı olabilir ama hafızamız ortaktır. Kaybettiklerimizin isimleri farklı olabilir ama özlemimiz ortaktır. ve talebimiz ortaktır: Adalet. Bizim için adalet, 10 Ekim katliamında ihmali bulunan kamu görevlileri ve sorumluluğu bulunan siyasetçilerin hesap vermesi ve hak ettikleri cezayı almasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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