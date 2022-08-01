1 Yaşındaki Sma Hastası Eliz Bebek Covid-19'a Yakalandı

Malatya'da yaşayan ve 6,5 aylıkken SMA Tip1 hastalığı teşhisi konulan 1 yaşındaki Eliz Lina Covid-19'a yakalandı. Gen tedavisine ulaşabilmek için hayırseverlerin yardımını bekleyen Eliz Lina, Covid-19'u yenmek için savaş veriyor.

Doğduğunda beslenme problemi yaşayan ve 3,5 aylıkken bronşit geçiren Eliz Lina'ya ilk başta 'gevşek bebek, tembel bebek sendromu' teşhisleri konuldu. Ancak 3 ay sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yapılan tetkiklerin ardından Eliz Lina'ya SMA Tip1 hastalığı teşhisi konuldu.

KAMPANYA YÜZDE 15'TE

Polat ailesi, kızlarına SMA Tip1 hastalığı teşhisi konulmasının ardından gen tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacına ulaşabilmek amacıyla valilik onaylı bir kampanya başlattı. Eliz Lina'nın tedaviye ulaşması için gerekli olan paranın şu ana kadar yüzde 15'i toplanabildi. SMA hastalığına karşı mücadele eden Eliz Lina, 29 Temmuz'da Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yapılan test sonucu bebeğe Covid-19 teşhisi konuldu. Hastaneye yatırılan Eliz Lina'nın tedavisi sürüyor.

"KIZIMIN ÖLMESİNE İZİN VERMEYİN"

Eliz Lina'nın Annesi Gizem Polat, "Kızım SMA Tip1 hastası. Yaklaşık 6 aydır bu hastalıkla mücadele ediyor. Hastalığı yetmezmiş gibi bir de covid oldu. Eliz ne kadar dayanır bilmiyoruz. Eliz artık çok yoruldu. Desteklerinize çok ihtiyacımız var, lütfen Eliz'in elinden tutun. Eliz'i yurt dışındaki tedaviye ulaştırabilmemiz için desteklerinize çok ihtiyacımız var. Lütfen Eliz'i görün ve ellerinden tutun. Lütfen bize yardımcı olun, kızımın ölmesine izin vermeyin" dedi.