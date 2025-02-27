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1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu Düzce'de Gerçekleşti

1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu Düzce'de Gerçekleşti
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Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda, uzay hukuku ve teknolojileri konularındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda 1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri sempozyumu düzenlendi.

Düzce Üniversitesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde, Düzce Valiliği'nin de destekleri ile düzenlenen 1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu'na iştirak etti. Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonuna katkıda bulunması açısından büyük önem taşıyan ve uluslararası düzeyde ilk kez düzenlenen sempozyumda, uzay hukuku ve teknolojileri alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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