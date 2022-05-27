"1. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu" sona erdi - Haberler

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen, "1. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu (ISCDFAMS)" sona erdi.

23-25 Mayıs 2022 tarihleri arasında AİÇÜ ile Erzurum Teknik Üniversitesi'nin paydaşı olduğu ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirilen sempozyumda 10'dan fazla ülkeden bilim insanı, 150 bildiri sundu.

Sempozyuma katılan AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, bilimde önemli alanlar arasında yer alan Matematik ve Mühendislik dallarındaki teori ve uygulamalara genişçe yer verilen ve birçok konunun ele alındığını sempozyumun başarıyla tamamlandığını söyledi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel