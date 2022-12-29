1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak Yerel Haberler Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Marmaray İZBAN Yerel Haberler

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