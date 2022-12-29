1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak
Yerel Haberler
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel