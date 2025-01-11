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'1 Milyon Mehmet' lakabıyla bilinen Mehmet Bucak hayatını kaybetti

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Mersin'de '1 milyon Mehmet' olarak bilinen ve fenomen olan 56 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Bucak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

'1 milyon Mehmet' ismi ile tanınan ve binlerce takipçisi bulunan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Bucak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bucak'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Bucak'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz, Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun" denildi.

'1 MİLYONUN VAR MI?' SORUSUYLA TANINIYORDU

5 yıl önce sokak sokak dolaşıp '1 milyonun var mı?' diyen ve '1 milyon Mehmet' olarak anılan Mehmet Bucak'la dalga geçilmesinden rahatsız olan hayırsever bir mağaza sahibinin açtığı 'YouTube' hesabıyla Bucak fenomen olmuş ve binlerce takipçi toplamıştı.

'1 Milyon Mehmet' lakabıyla bilinen Mehmet Bucak hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFatih Yilmaz:

Allah rahmet eylesin. Zararsız kendi halinde bir insandı. Üzüldüm. Allah yakınlarına sabır versin

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

güzel adamdı

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Haber YorumlarıMehmet Sltn:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun:(((

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Haber YorumlarıErtogan 49:

Allah rahmet eylesin

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Haber Yorumlarıİsmet Kaya:

Mekanın cennet olsun bizi artık kim güldürecek Mehmet abi o kadar güldürdün bizi şimdi ağlattın bizi mekanın cennet olsun çocukların başı sağ olsun onların ömrü uzun olsun

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Haber YorumlarıSırrı Kurt:

Bir güzel insanı daha kaybettik, Allah rahmet eylesin.

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Haber Yorumlarıuğur Ugi:

Mekanın cennet olsun abi

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