1. Karadeniz Çevre Çalıştayı Sona Erdi - Haberler

Atakum Belediyesi'nin ev sahipliğinde iki gün süren 1. Karadeniz Çevre Çalıştayı sona erdi. Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Bu çalışmaların benzerlerinin Sinop gibi diğer illerimizde de yapılmasını ve Karadeniz'in geneline yayılmasını istiyoruz. Bu, güzel bir örneğiydi. Hem bilgi sahibi olacağız hem de o bilginin gerektirdiği eylemlerin içerisinde olacağız" dedi.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Samsun Çevre Platformu, Kuzey Kültür Evi, Trabzon Düşünce ve Kültür Platformu ile Karadeniz Tarih Araştırmaları ve Çevre Platformu iş birliği ile Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 1. Karadeniz Çevre Çalıştayı sona erdi. "Karadeniz yarına da kalsın" sloganıyla çevre sorunları ve iklim değişikliği konularında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ve iki gün süren çalıştayda, bilim insanları ve çevre dostları bir araya geldi. Program boyunca çevre kirliliği sonucunda ortaya çıkan sorunlar bölgesel, ulusal ve küresel boyutlarıyla tartışıldı.

ÇEVRE SORUNLARI TÜM YÖNLERİYLE KONUŞULDU

Çalıştayın ilk gününde Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Prof. Dr. Ahmet Mutlu "Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre"; Ziraat Yüksek Mühendisi Cemil Bozbaş, Turizmci Ali Çömez "Karadeniz'de Tarım Politikaları"; İnşaat Mühendisi Cevat Öncü, Ordu Çevre Derneği Üyesi ve Ünye Sahilköy Muhtarı Mehmet Şensoy ile Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz de "Karadeniz Kıyı Tahribatı ve Çevre Kirliliği" başlığı altında katılımcılara önemli bilgiler vermişti. Çalıştayın ikinci gününde Ziraat Yüksek Mühendisi Eylem Oktay yönetiminde düzenlenen ilk oturumda "Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Karadeniz Tarımına Etkileri", Ziraat Yüksek Mühendisi Murat Akar ve Prof. Dr. Zeki Acar'ın sunumlarıyla anlatıldı. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Çoluk yönetiminde düzenlenen ikinci oturumda ise çevre sorunları ve kentleşme alanında önemli çalışmaları bulunan Doç. Dr. Örgen Uğurlu Ortaç, İklim ve Enerji Uzmanı Önder Algedik, Elektronik Mühendisi Mehmet Özdağ "Karadeniz'de İklim Değişikliği Etkileri" başlığı altında aşırı iklim olaylarının artmasında HES (hidroelektrik enerji santralleri) ile BES'in (biyokütle enerji santralleri) etkilerini değerlendirdi.

"KARADENİZ'İN BUNA İHTİYACI VARDI"

Programın kapanış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, çalıştayın kamuoyunda çevre sorunlarına duyarlılık oluşturulması açısından son derece önemli olduğuna değinerek, "Atakum'un, Samsun'un ve Karadeniz'in buna ihtiyacı vardı. Eksiklerimizi gördük. Bu çalışmaların benzerlerinin Sinop gibi diğer illerimizde de yapılmasını ve Karadeniz'in geneline yayılmasını istiyoruz. Bu, güzel bir örneğiydi. Hem bilgi sahibi olacağız hem de o bilginin gerektirdiği eylemlerin içerisinde olacağız. Bu eylemleri sadece burada bırakmayacağız" dedi.

Çevre sorunları ve ekolojik denge alanlarında önemli çalışmalar yürüten bilim insanları ve uzman isimlere çalıştaya katkılarından dolayı Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Gülay Deveci, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat ve Gazeteci Osman Kara tarafından Onur Anıtı heykeli ve hediye takdiminde bulunuldu.

ANKA / Yerel