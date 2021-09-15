Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yaman Bulanık'ta

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Cemil Yaman, bir dizi ziyaret için Muş'un Bulanık ilçesine geldi.

Bir dizi ziyaret için Muş'a gelen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Cemil Yaman, ilk ziyaretini Bulanık Belediyesine gerçekleştirdi. Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte AK Parti ilçe binasına geçen Yaman, vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ile Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut'un kısa konuşmalarının ardından partililere seslenen Yaman, "AK Parti klasik bir parti değildir. Bu ülkenin Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Alevi'si, Sünni'sinin birbirinden farkı yoktur. Biz tek bir milletiz. Kimsenin kimseyle sorunu yoktur. AK Parti iktidara gelmeden önce Kürtçe müzik çalmak (Qedeke) yasaktı. Biz bu yola çıkarken ülkemizin yaşanabilir hale getireceğiz dedik ve bu huzuru Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan başardı. Sayın Cumhurbaşkanımız coğrafyamız için büyük bir fırsattır. Bizim derdimiz, sevdamız bu millettir" dedi.

AK Parti'nin bir çınar ağacı olduğuna dikkat çeken Yaman, "2023'te AK Parti gitsin diyen zalimlere karşı Bulanık ilçesinde yapılan hizmetleri anlatacağız. Mehmet İlidi'nin yaptığı hizmetleri ve AK Parti'nin yaptığı çalışmaları anlatacağız. Zalimlere karşı kapı dolaşıp hizmetleri anlatacağız. Biz 85 milyon olarak çok renkli bir toplumuz. Kürt, Türk, Gürcü, Laz ve Bulgar var. Allah'a hamd olsun bir arada yaşayabiliyoruz. Bugün burada sizinle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getiriyor, bu vesile ile her birinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut tarafından Yaman'a, ismi yazılı tablo hediye edildi. - MUŞ