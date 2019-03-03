Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı'nın Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Aziziye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aziziye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında evleri dolaşarak vatandaşları ziyaret etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Orhan, üretilen hizmetin devam edeceğini ümit ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"AK belediyecilik, hamurunda insan olan ve gönüllere hitap eden gayretlerle dolu nadide bir hizmet yoludur. Vatandaşların hayır dualarını almak için gece gündüz çalışacağız. Cumhur İttifakı ülkemizin geleceği ve medeniyetimizin bekası açısından hayati öneme sahiptir. Önümüzdeki seçimlere yalnızca yerel açıdan bakamayız. Ülkemizin dünyaya karşı dik duruşunun devam edebilmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ile istikrarı devam ettirebilmeleri açısından çok önemlidir."

Kaynak: AA