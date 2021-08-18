Yerel medya temsilcileri "Çok kanallı yayıncılık" konusunda bilgilendirildi
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Yerel medya temsilcileri "Çok kanallı yayıncılık" konusunda bilgilendirildi

Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneğinin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, Erzincan'daki yerel medya temsilcilerine, "Çok kanallı yayıncılık" konusu anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneğinin birlikte yürüttüğü Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, Erzincan'daki yerel medya temsilcilerine, "Çok kanallı yayıncılık" konusu anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen programda, Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Osman Bahattin Dirlik, Daily Sabah Gazetesi Multimedya Yöneticisi Rahmi Osman Kaçmaz ile Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç tarafından sesli, görüntülü ve yazılı basına ilişkin çok kanallı yayıncılık konusunda yerel medya temsilcileri bilgilendirildi.

Konuşmacılar, geleneksel medyanın gittikçe dijitalleşen dünyaya adaptasyonu ve bunun avantajları ile neler yapılması gerektiği konularında da katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra sunumlarının ardından yerel medya mensuplarının soruları yanıtlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Yerel medya temsilcileri 'Çok kanallı yayıncılık' konusunda bilgilendirildi
Yerel medya temsilcileri 'Çok kanallı yayıncılık' konusunda bilgilendirildi
Yerel medya temsilcileri 'Çok kanallı yayıncılık' konusunda bilgilendirildi
Yerel medya temsilcileri 'Çok kanallı yayıncılık' konusunda bilgilendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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