Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Bingöl'de epilepsi krizi geçirerek yere yığılan bir vatandaşa, çevredekiler koronavirüs şüphesi sebebiyle müdahale etmedi. Çevredekilerin izleyerek kamera kaydına aldığı fenalaşan kişiye, ancak sağlık ekipleri bölgeye geldikten sonra yardım edildi. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bingöl'de bir caddede yürürken fenalaşan epilepsi hastası, yere yığıldığı sırada kimse yardımcı olmadı. Çevredeki insanların koronavirüs şüphesi sebebiyle korku içindeki bekleyişi, sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesiyle son buldu. Vatandaşların cep telefonuyla kameraya aldığı şahıs hastaneye gönderildi, sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi.

FENALAŞAN VATANDAŞI KAMERAYA KAYDETTİLER

Kent merkezinde Genç Caddesi'nde yaşanan olayda epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki R.D, nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yığıldı. Şahsı gören vatandaşlar ise son günlerde Türkiye'de de her geçen biraz daha yayılan koronavirüs endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanın durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa sürede olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri, şahsı devlet hastanesine sevk etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

''KORONAVİRÜS KORKUSUNDAN YANAŞAMADIK''

Yaşanan olayı gören esnaflardan Mehmet Balat, "Burada bir vatandaşımız bayıldı. Ama bu salgınlardan dolayı kimse yanaşmadı, 112'yi aradık gelip götürdüler. Bu hastalıktan dolayı kimse kimseye yanaşmıyor, o korku herkeste var." dedi.

Kaynak: İHA