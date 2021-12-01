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Yenişehir'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yenişehir'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Menteşe köyü kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Menteşe köyü kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Bursa-Yenişehir yolu üzerinde bulunan Menteşe köyü kavşağında meydana gelen kazada, ilçeye bağlı Afşar köyünün muhtarı Mehmet Avşar hayatını kaybederken, kazada S.E isimli kadın ise yaralandı. Yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA

Yenişehir'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Yenişehir'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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