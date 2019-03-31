Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar Oyunu Kullandı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Seçimlerin kimsenin burnu bile kanamadan sona ermesini temenni ediyorum. Vatandaşımız en doğru kararı verecektir." dedi.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yaşar, Demetevler Mahallesi'nde bulunan Şehit Hakan Ünver İmam Hatip Ortaokulu'nda eşi Azize Yaşar ile oyunu kullandı.

Oy verme işleminin ardından açıklama yapan Yaşar, seçimlerin tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Yaşar, "Seçimlerin kimsenin burnu bile kanamadan sona ermesini temenni ediyorum. Vatandaşımız en doğru kararı verecektir. Demokrasinin en güzel tarafı 5 yılda bir seçimlerin olması ve vatandaşın iradesinin doğrudan yansımasıdır. Sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı göstermesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA