Yenilenen Şili Meydanı, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Castro'nun katılımıyla açıldı - Haberler
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Yenilenen Şili Meydanı, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Castro'nun katılımıyla açıldı

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Kültür Sanat
Yenilenen Şili Meydanı, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Castro'nun katılımıyla açıldı

Çankaya Belediyesinin yenileme çalışması yaptığı Şili Meydanı açıldı.

Çankaya Belediyesinin yenileme çalışması yaptığı Şili Meydanı açıldı.

Türkiye ve Şili arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla 1971'de Aşağı Ayrancı'da yapılan ve Şili'nin kurucu devlet başkanı Bernardo O'Higgins'in anıtının yer aldığı Şili Meydanı'ndaki yenileme çalışmaları tamamlandı.

Meydanın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende bir konuşma yapan Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, "Bu meydan, Türkiye'de bulunan büyükelçiliklere ve uluslararası kuruluşlara ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesinin bize sunduğu destek ve iş birliğinin bir göstergesidir." dedi.

"Tüm eksikleri gidererek burayı dört dörtlük bir hale getirmiş olduk"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Büyükelçi Castro'nun bir ay önce ziyaretine gelerek anıtı yenilemek istediklerini söylediğini, kendisinin de sadece anıtı değil meydandaki eksik olan her şeyi yenilemeyi teklif ettiğini anlattı.

Castro'nun bir ayda çalışmaların tamamlanıp tamamlanamayacağını sorduğunu aktaran Taşdelen, şöyle konuştu:

"Ben de Sayın Büyükelçimize dedim ki 'Bir ay bize çok, hiç merak etme.' Şili Meydanı 1971'de açılmış bir meydan ve 1971'den bu yana gözümüz buradaydı. Aslında Sayın büyükelçimizin gelmesi ve teklifiyle bu süreç hızlandı. 1971'den sonra ilk defa buradaki tüm eksiklikleri gidererek burayı dört dörtlük bir hale getirmiş olduk."

"Su Perilerinin Dansı" adıyla bilinen Balerin Heykeli yeniden açıldı

Taşdelen, daha sonra bakım ve onarım çalışmaları Çankaya Belediyesince yürütülen, Cinnah Caddesi girişindeki "Su Perilerinin Dansı" adıyla bilinen heykeltıraş Metin Yurdanur'un imzasını taşıyan Balerin Heykeli'nin açılış törenine katıldı.

Taşdelen, burada yaptığı konuşmada, her zaman insan odaklı, kültür ve sanat öncelikli belediyecilik anlayışını hayata geçirmeye çalıştıklarını, bu nedenle Balerin Heykeli'ni Ankaralılarla yeniden buluşturmak için bir sene önce çalışmaya başlattıklarını söyledi.

Heykelin önündeki elektrik direkleri ve trafik lambalarını kaldırarak burayı meydan haline getirdiklerini aktaran Taşdelen, "Böyle güzel bir anıtı, baba mirasını tekrar Çankaya'ya kazandırmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Heykeltıraş Yurdanur da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babası Doğan Taşdelen'in Ankara'ya kazandırdığı bu esere sahip çıktığını ve kısa bir süreç içinde onarım çalışmasını tamamladığını belirtti.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yenilenen Şili Meydanı, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Castro'nun katılımıyla açıldı - Haberler
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