Yenikapı-Hacıosman metro seferlerindeki teknik arıza giderildi - Haberler
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Yenikapı-Hacıosman metro seferlerindeki teknik arıza giderildi

AA / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel
Yenikapı-Hacıosman metro seferlerindeki teknik arıza giderildi

Yenikapı-Hacıosman metro seferlerinin normale döndüğü bildirildi.

İSTANBUL (AA) - Yenikapı- Hacıosman metro seferlerinin normale döndüğü bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Daha sonra yapılan paylaşımda ise metro hattındaki seferlerin normale döndüğü belirtildi.

AA / Hanife Sevinç - Son Dakika Haberleri
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