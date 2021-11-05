Yenikapı-Hacıosman metro seferlerindeki teknik arıza giderildi

İSTANBUL (AA) - Yenikapı- Hacıosman metro seferlerinin normale döndüğü bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Daha sonra yapılan paylaşımda ise metro hattındaki seferlerin normale döndüğü belirtildi.

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