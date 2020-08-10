Yenikapı'da izinsiz konser düzenlemek isteyenlerin gözaltına alınması Yenikapı Meydanı'nda izinsiz konser düzenlemeye çalıştıkları gerekçeğiyle gözaltına alınan 30 şüpheli serbest bırakıldı.

Yenikapı Meydanı'nda izinsiz konser düzenlemeye çalıştıkları gerekçeğiyle gözaltına alınan 30 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Yenikapı Meydanı'nda, Grup Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'i anmak amacıyla Valilik izni olmaksızın konser düzenlemeye çalıştıkları ve yapılan uyarılara rağmen taleplerinde ısrar ettikleri gerekçesiyle 5'i yaşı küçük 30 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheli serbest bırakıldı. Şüphelilerden 13'ü hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA