Yeniden Survivor Yarışmasına Katılan Sabriye'den Türk Takımı İtirafı!

Survivor Türkiye Yunanistan'da Türk takımına katılan son isim olan Sabriye, ada şartlarını ve takımını değerlendirdi. Survivor Türkiye Yunanistan'a yeni katılan Sabriye, Türk takımı hakkındaki görüşlerini dile getirerek, "Türk takımını pek beğenmedim" dedi.

"BİRBİRİMİZE GİRECEĞİZ"

Sabriye "Çok farklı bir yerdeyim, adaya da alışamadım yarasalar var yılanlar da çıkıyormuş, çok zor şartlar beni bekliyor. İnşallah güzel geçer" diyerek Hikmet hakkındaki düşüncelerini de belirtti. Sabriye Hikmet'in çok konuşmasından dem vurdu ve ekleyerek "Hikmetle birbirimize çok gireceğiz gibi görünüyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.