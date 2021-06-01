Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan hükümete çağrı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan hükümete çağrı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümete bir çağrıda bulunarak yayınladığı videolarla tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının araştırılması gerektiğini ifade etti. Erbakan, "Gerçeğin ortaya çıkarılması, suçu işlemiş biri varsa, kim olursa olsun hangi partiden olursa olsun, gerekli cezaya çarptırılması, eğer bu iddialar iftira ve yalansa herkesin içinin rahat etmesi ve bu suçlanan kişilerin aklanması gerekir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker'in iddialarının araştırılması gerektiğini ifade eden Erbakan, bir hukuk devletinde, gelişmiş bir demokraside yapılması gerekenin bu olduğunu söyledi.

Erbakan, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili şunları söyledi;

"Bu noktada bunların üzerine gidilmesi, gerçeğin ortaya çıkarılması, suçu işlemiş biri varsa, kim olursa olsun hangi partiden olursa olsun, gerekli cezaya çarptırılması, eğer bu iddialar iftira ve yalansa herkesin içinin rahat etmesi ve bu suçlanan kişilerin aklanması gerekir. Bir hukuk devletinde, gelişmiş bir demokraside yapılması gereken budur. Maalesef Türkiye'de bu şekilde olmuyor. Mümkün olduğunca bunun üzeri örtülmeye çalışılıyor."

"TOPLANAN VERGİLER ADİL ŞEKİLDE YERLİ YERİNDE KULLANILMALI"

Türkiye'de geçim sıkıntısının arttığını da söyleyen Erbakan, yaklaşık 6 milyon hanenin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. Hükümetin görevinin, toplanan vergileri adil şekilde yerli yerinde kullanmak olduğunu belirten Erbakan, Türkiye'nin dünyada en fazla genç işsizlik oranına sahip ülkelerden biri olduğunu, Kovid-19 süreciyle birlikte Türkiye'deki işsiz sayısının yaklaşık 11 milyona ulaştığını savundu.

Pandemi sürecinde vatandaşa verilen desteğin yapılan zamlarla geri alındığını ileri süren Erbakan, "Hükümetin görevi, vatandaşın sağ cebine koyup sol cebinden çıkarmak değil, finansal kaynakları mali kaynağa dönüştürüp bunu millete aktarmak ve aynı zamanda eldeki imkanları, toplanan vergileri adil bir şekilde yerli yerinde kullanmaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan hükümete çağrı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı
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