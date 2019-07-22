Yeniden gösterime giren Aslan Kral filmi rekor kırdı

İlk gösterimini 1994 yılında gerçekleştiren ancak Beyonce, Seth Rogen ve Donald Glover gibi popüler isimler tarafından yeniden seslendirilerek vizyona giren Aslan Kral (The Lion King) animasyonu, hafta sonu 185 milyon dolar gişe yaparak ABD'de temmuz ayında tüm zamanların en büyük hasılatını elde ederek rekor kırdı.

İlk üç günde dört bin 700'ü aşkın sinema salonunda gösterime giren yapım, aynı zamanda tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi olan 2019 yapımı Avengers: Endgame'den sonraki en iyi açılışa da imza atmış oldu. Avengers: Endgame ilk haftasında ABD'de 357 milyon dolar hasılat elde etmişti. Euronews.com'da Görüntüle