Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında olduğu 19 sanığın "şike...
06.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:29
Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında olduğu 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatini istedi.
Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında olduğu 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatini istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya