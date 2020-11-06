Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında olduğu 19 sanığın "şike...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında olduğu 19 sanığın "şike...

06.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:29
Yeniden görülen

Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında olduğu 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatini istedi.

Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında olduğu 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

İlgili Haberler

FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA 8 SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI
FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA 8 SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI
Bilim Kurulu'nun ilk kez İstanbul'da yapıldığını açıklayan Bakan Koca, iç karartan tabloyu tekrar hatırlattı
Bilim Kurulu'nun ilk kez İstanbul'da yapıldığını açıklayan Bakan Koca, iç karartan tabloyu tekrar hatırlattı
FETÖ'nün medya yapılanması davasında Yargıtay kararı sonrası ilk duruşma
FETÖ'nün medya yapılanması davasında Yargıtay kararı sonrası ilk duruşma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Mesut Yılmaz Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Burak Özçivit Hazar Ergüçlü Oktay Kaynarca İzzet Yıldızhan
Spor Can Bartu Tamer Tuna Erol Bulut Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında olduğu 19 sanığın "şike... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 11:34:18. #1.14#
title