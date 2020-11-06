Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında olduğu 19 sanığın "şike...

Yeniden görülen "futbolda şike" davasında mütalaasını açıklayan savcı, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında olduğu 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatini istedi.