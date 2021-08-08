Yeniden cezaevine girecek Aygün Aydın yeni sevgilisini açıkladı
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Yeniden cezaevine girecek Aygün Aydın yeni sevgilisini açıkladı

Yeniden cezaevine girecek Aygün Aydın yeni sevgilisini açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Adını Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla duyuran ve daha sonra Sabancı hakkında yaptığı açıklamalar yüzünden ceza evine giren Aygün Aydın, yeni sevgilisini açıkladı. İşte detaylar...

Adını Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla duyuran Aygün Aydın'dan kalbini yeni aşka açtı. Aygün Aydın, geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmiş, ardından iş insanın çıkarttığı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için üç gün hapis yatmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra Aygün Aydın, Hakan Sabancı için, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Seni yerle bir etmeden bu dünyada göçüp gitmeyeceğim" demişti.

Sabancı hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle verilen 1 aylık uzaklaştırma kararını ihlal edince 3 gün hapis yatan Aydın, bu kez 15 gün hapse çarptırılmıştı. Aydın, yeni sevgilisiyle öpüşürken çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı. Süha Yaman Koç'la karesine Aydın, "En büyük karanlığımda doğan güneşim. Dünyamdan çok uzakken hayatımın en büyük iyikisi olduğun için teşekkür ederim sevgilim" yazarak, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. Sayfasında sürekli Koç Grubu'nu öven Aydın'ın sevgilisinin soyismi Koç olması dikkat çekti.

Yeniden cezaevine girecek Aygün Aydın yeni sevgilisini açıkladı
Yeniden cezaevine girecek Aygün Aydın yeni sevgilisini açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

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