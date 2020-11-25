Yenice'de KADES toplantısı düzenlendi
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Yenice'de KADES toplantısı düzenlendi

25.11.2020 14:30 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:34
Yenice'de KADES toplantısı düzenlendi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında, Kaymakamlık Konferans salonunda düzenlenen kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısına Cumhuriyet Başsavcısı Görkem Hergül, İlçe Jandarma Komutan vekili Nail Erdoğan, İlçe Emniyet Amiri Vekili Bektaş Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Berna Ağan Özen, Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Vekili Murat Mangır ile Kurul Üyeleri katıldı.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş ve kurul üyeleri, İlçe Emniyet Amirliği Aile İçi Şiddetle Mücadele Birimini ziyaret ederek yapılan iş ve işlemler ile Yenice'nin genel durumu hakkında bilgi alarak KADES uygulama standını ziyaret ettiler. KADES uygulaması hakkında bilgi alan İlçe Kaymakamı Göktaş, "KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Bu gibi etkinlikler farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Yenice'de KADES toplantısı düzenlendi
Yenice'de KADES toplantısı düzenlendi
Yenice'de KADES toplantısı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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