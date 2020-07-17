Yenice Belediyesi'ndeki personellerin test sonuçları negatif çıktı Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, belediye personeline yapılan korona virüs testi sonucu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, belediye personeline yapılan korona virüs testi sonucu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde belediye personeli ve ailesinde korona virüs tespit edilmesinin ardından temas halindeki tüm personele test yapıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Zeki Çaylı, "Geçtiğimiz günlerde Yenice Belediyesi Mali Hizmetler Müdürümüz Hasan Bağbaşı'nın korana virüs testi pozitif çıkmış ve değerli müdürümüz ile ailesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Tedavilerinin çok müspet gittiğini ayrıca belirtmek isteriz. Bütün bu gelişmelerin dışında müdürümüzle teması olabilecek belediye personelimiz, bugün (17. 07.2020 Cuma ) Karabük Halk Sağlığı Personeli tarafından toplu olarak korana virüs testine tabi tutulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Çaylı, akşam saatlerinde çıkan korona virüs test sonucunun tamamının negatif olduğunu, 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününden itibaren Yenice Belediyesinde çalışmaların ve hizmetlerin süreceğini belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İHA