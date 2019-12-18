Yeniçağa'da muhtarlar ve halk günü toplantısı yapıldı
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Yeniçağa'da muhtarlar ve halk günü toplantısı yapıldı

Yeniçağa ilçesinde muhtarlar ve halk günü toplantısı yapıldı.

18.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:08
Yeniçağa'da muhtarlar ve halk günü toplantısı yapıldı

Yeniçağa ilçesinde muhtarlar ve halk günü toplantısı yapıldı.

tarafından Yeniçağa Öğretmenler Lokali'nde düzenlenen toplantıya, Kaymakam Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları ile devlet dairelerinden istekleri olan vatandaşlar katıldı.

İlçeye bağlı köylerin sorunlarının ele alındığı toplantıda ayrıca istek ve sorunları olan vatandaşlar dinlenildi.

Kaynak: AA
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