Yeni Zelanda Terör Mağdurlarının Yakınlarına Oturum Hakkı Verecek

Yeni Zelanda hükümeti, Christchurch şehrindeki iki camiye 15 Mart tarihinde yapılan terör saldırılarında hayatını kaybeden ya da yaralananların yakınlarına oturum izni vermeye hazırlanıyor. Vize uygulamasından yaklaşık 200 kişi yararlanabilecek.

Yeni Zelanda Göçmenlik Bürosu, El Nur ve Linwood camilerindeki saldırıda ölen ya da yaralanan Müslümanların ülkede geçici vizeyle yaşayan yakın akrabalarına kalıcı ikamet sağlamak amacıyla özel bir vize uygulaması başlattığını duyurdu. Buna göre 15 Mart tarihinden önce Yeni Zelanda'da öğrenci ya da çalışma vizesiyle geçici oturuma sahip söz konusu kişiler kalıcı vize için başvuruda bulunabilecek. Euronews.com'da Görüntüle