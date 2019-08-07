Yeni Zelanda: İnsan boyunda dünyanın en büyük papağanının fosili bulundu

07.08.2019 19:42

Yeni Zelanda'da yapılan bir kazıda dünyanın en büyük papağının fosilleri bulundu.

19 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen Heracles inexpectatus adlı papağan cinsinin boyunun yaklaşık 1 metre civarında olduğu ifade ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle