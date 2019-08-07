Yeni Zelanda: İnsan boyunda dünyanın en büyük papağanının fosili bulundu
Yeni Zelanda'da yapılan bir kazıda dünyanın gelmiş geçmiş en büyük papağının fosilleri bulundu. 19 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen Heracles inexpectatus adlı papağan cinsinin boyunun yaklaşık 1 metre civarında olduğu ifade ediliyor.
07.08.2019 19:42
Yeni Zelanda'da yapılan bir kazıda dünyanın en büyük papağının fosilleri bulundu.
19 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen Heracles inexpectatus adlı papağan cinsinin boyunun yaklaşık 1 metre civarında olduğu ifade ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com