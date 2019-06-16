Yeni Zelanda'da iki küçük uçak çarpıştı: 2 ölü

Yeni Zelanda'da iki küçük uçak havada çarpıştı. Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza, Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'ın kuzeydoğusunda bulunan Masterton bölgesinde, yerel saat ile 11.00'de meydana geldi. Yerel medya, Cessna 185A Skywagon ve Tecnam P92E tipi iki küçük uçağın havada çarpıştığını; çarpışma sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeni Zelanda Sivil Havacılık İdaresi ve polisin kazaya dair inceleme başlattığı duyuruldu.

Kaynak: DHA

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