Yeni Zelanda'da cami saldırısı önlemi: 10 bin silah ve teçhizat emniyete teslim edildi

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısının ardından 10 binden fazla silah, silah parçaları ve aksesuarı emniyet birimlerine teslim edildi.

Kanlı olaydan bir ay sonra mecliste yarı otomatik silah ve saldırı tüfekleri yasaklandı. Bu model silahları olanlara da teslimat için 20 Aralık tarihine kadar süre tanındı. Euronews.com'da Görüntüle