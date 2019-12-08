Yeni yönetim kurulu başkan ve üyeleri düzenlenen yemekte tanıştı
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Yeni yönetim kurulu başkan ve üyeleri düzenlenen yemekte tanıştı

Burhaniye Türk Hava Kurumu (THK) yeni başkan ve yönetimi düzenlediği yemekle üyeleri ile tanıştı.

08.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:24
Yeni yönetim kurulu başkan ve üyeleri düzenlenen yemekte tanıştı

(THK) yeni başkan ve yönetimi düzenlediği yemekle üyeleri ile tanıştı.


Ören'de düzenlediği yemeğe Kaymakam , Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, AK Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, CHP ile Başkanı Ergün İnce, THK Şube Başkanı Mustafa Tuna ile yönetim kurulu üyeleri ve havacılık tutkunları katıldı.


Karakaş Motelde düzenlenen yemekte, yönetim kurulu üyelerini tanıtan THK Şube Başkanı Mustafa Tuna, ilçede havacılığı sevdirmek için çalışacaklarını söyledi. Havacılığı sevdirmek istediklerini anlatan Tuna, "İlçemizde Türk havacılığını sevdirmek için alışıyoruz. Genlerimizi Türk havacılık teknolojileri ile buluşturmak ve onları ileriye dönük yetiştirmek istiyoruz. İlçemizde uçak mühendisleri ve pilotların yetişmesine katkıda bulunacağız. Çünkü ilçemizde bu potansiyel var. Bunun için umutluyuz. Katılanlara tek tek teşekkür ederim" dedi. Kaymakam Hüseyin Öner'de yaptığı konuşmada, THK yeni yönetimine başarılar diledi. Yemeğin sonunda, düzenlenen çekilişte bir adet motorlu model uçak Levent Başaran'a çıktı. Uçağı, oğluna hediye edeceğini anlatan Başaran, Türk Hava Kurumu yetkililerine teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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