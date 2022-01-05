Yeni yılda yeni sürprizler
Güzel oyuncu Aslıhan Karalar önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde tek başına alışverişe çıkan oyuncu, soğuk havaya rağmen beyaz şık kombini ve güzelliğiyle dikkat çekti. İşte detaylar…
Geçen sezon Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Burçin Hatun karakteri ile büyük dikkat çekmişti. Yakın zamanda piyano ve şan derslerine başlayacağını söyleyen Karalar, yepyeni sürprizlerle sevenleriyle buluşacağı müjdesini verdi. Aslıhan Karalar ; "yeni yılda gelen sinema ve dizi teklifleri var. Şu sıralar günümün çoğunu toplantılar ve senaryo okumakla geçiriyorum. Uzun soluklu, başarılı, güzel bir projeyle bu yıl tekrar ekranlarda olabilirim" dedi.
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