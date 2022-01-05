Yeni yılda yeni sürprizler - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni yılda yeni sürprizler

Yeni yılda yeni sürprizler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde tek başına alışverişe çıkan oyuncu, soğuk havaya rağmen beyaz şık kombini ve güzelliğiyle dikkat çekti. İşte detaylar…

Geçen sezon Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Burçin Hatun karakteri ile büyük dikkat çekmişti. Yakın zamanda piyano ve şan derslerine başlayacağını söyleyen Karalar, yepyeni sürprizlerle sevenleriyle buluşacağı müjdesini verdi. Aslıhan Karalar ; "yeni yılda gelen sinema ve dizi teklifleri var. Şu sıralar günümün çoğunu toplantılar ve senaryo okumakla geçiriyorum. Uzun soluklu, başarılı, güzel bir projeyle bu yıl tekrar ekranlarda olabilirim" dedi.

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title