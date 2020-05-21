Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastası sosyal medyada gündem oldu
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Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastası sosyal medyada gündem oldu

Yeni yaşını sevgilisi Burcu Kıratlı ve yakın dostlarıyla kutlayan Sinan Akçıl için hazırlanan büst şeklindeki pasta sosyal medyada gündem oldu. Pastayı Sinan Akçıl dışında herkese benzeten sosyal medya kullanıcıları "Burcu hayalindeki Sinan'ı yaptırmış" gibi yorumlar yaptı.

21.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:20

Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl, 38. yeni yaşını boşandıktan sonra barışarak birlikte yaşamaya başladığı Burcu Kıratlı ve Mustafa Ceceli- Selin İmer çiftiyle kutladı. Romantik bir kutlama yapılan doğum gününde hazırlatılan pasta eleştirilerin hedefi oldu.

"BU BURCU'NUN HAYALİNDEKİ SİNAN"

Doğum günü kutlamasında yakın dostları Selin İmer ve Mustafa Ceceli'nin de yalnız bırakmadığı Sinan Akçıl'ın büst şeklinde hazırlanan pastası sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı pastadaki kişiyi oyuncu Barış Arduç'a benzeterek "Bu galiba Burcu'nun hayalindeki Sinan", "Pasta kim bilmiyorum ama kesinlikle Sinan Akçıl değil" ve "Pasta Keremcem ile Barış Arduç arasında gidip geliyor" gibi yorumlar yaptı.

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastası sosyal medyada gündem oldu

"RUH EŞİM, İYİ Kİ DOĞDUN"

Sosyal medya hesabından Akçıl'ın yeni yaşını kutlayan Kıratlı, "Söylenebilecek en güzel sözlerin gerçeğini yaşıyoruz biz. Çok şanslıyız ve bu yüzden bir şey söylemeye, yazmaya gerek yok. Ruh eşim. İyi ki doğdun. İlhamın, müziğin ve ben hep seninleyiz" notunu yazdı.

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastası sosyal medyada gündem oldu
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastası sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları (2)
OKYONUS: çok üzücü keske bole olmasaydı
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ACIGERÇEKLER: Tüm gereksizler bir arada.
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500
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