Yeni yaş mutluluğu

Güntay ailesi, öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde Vadistanbul Magic World Eğlence Merkezin' geçtiler. Burada görkemli bir organizasyon ile oğulları Ali Demir Güntay'ın yeni yaşını kutlayan çift, keyifli ve eğlenceli dakikalarına gazetecilere poz verdikten sonrada devam ettiler.

Ailecek çok keyifli ve uyumlu görünen Güntay ailesi, görenlere maşallah dedirtti.

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