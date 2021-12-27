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Yeni yaş mutluluğu

Yeni yaş mutluluğu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, geride bıraktığımız gün Vadistanbul'da çocukları ile görüntülendiler. İşte detaylar…

Güntay ailesi, öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde Vadistanbul Magic World Eğlence Merkezin' geçtiler. Burada görkemli bir organizasyon ile oğulları Ali Demir Güntay'ın yeni yaşını kutlayan çift, keyifli ve eğlenceli dakikalarına gazetecilere poz verdikten sonrada devam ettiler.

Ailecek çok keyifli ve uyumlu görünen Güntay ailesi, görenlere maşallah dedirtti.

Yeni yaş mutluluğu

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