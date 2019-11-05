Yeni tramvay hattının deneme sürüşünü Başkan Büyükakın yaptı

05.11.2019 14:29

Çalışmaların tamamlandığı 2,2 kilometrelik yeni hatta ilk sürüşü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptı.

ELLİBEŞ VE ÜNLÜ DE KATILDI

Sekapark Eğitim Kampüsü'nden başlayan yeni hattın ilk test sürüşü 5 Kasım'da(bugün) yapıldı. Vatman koltuğuna oturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık, Mustafa Altay, Doğan Erol, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

23 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Yeni hatta deneme sürüşünü gerçekleştiren Başkan Tahir Büyükakın, sürüşün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükakın, "Tramvay Kocaeli'ne toplu taşımada konfor getirdi. Tramvay konforlu, güvenli ve hızlı bir ulaşım aracı. Vatandaşlarımızda bu hizmeti olumlu karşıladı. 2017 Ağustos ayından bugüne kadar 23 milyon yolcu taşıdık. Her gün ortalama 350 sefer yapıyoruz. Bu seferlerde 53 bin yolcu taşıyoruz. Bu artış bize raylı ulaşım araçlarının arttırılması gerektiğini gösteriyor" dedi.

KURUÇEŞME İÇİN İHALE 2020 YILINDA

Yeni hattın önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın; "Bugün Sekapark Eğitim Kampüsü ile Plajyolu'na uzanan yeni hattı test ettik. Bu hat hemen karşıya, Kuruçeşme'ye uzanacak. Bu hat için ekiplerimiz çalışmaya başladı. Hedefimiz 2020 yılı içerisinde ihaleye çıkıp Kuruçeşme hattı inşasına başlamak. Bir diğer hedefimiz ise Otogar bölgesinden Şehir Hastanesi'ne ulaşan hat. Orası önemli. O hattı hızlı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Şehir Hastanesi tamamlandığında 50 bin kişinin hastaneyi ziyaret etmesi bekleniyor. O yoğunluğu toplu taşıma araçlarıyla karşılayamazsınız. Bu yüzden o hattı hızlı bir şekilde yapmak için çalışmaları tamamlayıp ihaleye çıkarmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Bültenler