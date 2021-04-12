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Yeni projeye yeni imaj

Hürriyet - Haberler | Magazin
Yeni projeye yeni imaj

Oyunculuğu ve canlandırdığı farklı karakterlerle izleyicinin büyük beğenisini kazanan Türkay, yeni dizisi "Kağıt Ev" için saçlarını kestirdi.

Oyunculuğu ve canlandırdığı farklı karakterlerle izleyicinin büyük beğenisini kazanan Türkay, yeni dizisi "Kağıt Ev" için saçlarını kestirdi. Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu birlikte başrolü paylaşacak olan güzel oyuncunun yeni imajı, bir döneme damgasını vuran "Kara Melek"e benzetildi.

Yeni dizisiyle ilgili ser verip, sır vermeyen Tuvana Türkay'ın bu hali büyük beğeni kazanırken, dizide nasıl bir rolde izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Hürriyet

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