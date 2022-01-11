Yeni projeler yolda

FIRAT, MALATYA (Snob Magazin) - Fırat, Metropol İstanbul ile birlikte "X Media Art Museum" adlı projeyi yakın zamanda seyirciyle buluşturmaya hazırlandığını ve toplantı yapacaklarını belirtti.

Toplantı öncesi gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz veren Mert Fırat, kendisini fark eden sevenlerinin de fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

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