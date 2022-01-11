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Yeni projeler yolda

Yeni projeler yolda
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Başarılı oyuncu Mert Fırat geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Son olarak 'Kefaret' dizisiyle izleyici ile buluşan yakışıklı oyuncu yeni projesinden bahsetti. İşte detaylar…

FIRAT, MALATYA (Snob Magazin) - Fırat, Metropol İstanbul ile birlikte "X Media Art Museum" adlı projeyi yakın zamanda seyirciyle buluşturmaya hazırlandığını ve toplantı yapacaklarını belirtti.

Toplantı öncesi gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz veren Mert Fırat, kendisini fark eden sevenlerinin de fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Yeni projeler yolda

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