Yeni Ordu Valisi Tuncay Sonel'den ilk talimat
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Yeni Ordu Valisi Tuncay Sonel'den ilk talimat

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ordu Valiliği görevine atanan Vali Tuncay Sonel, kendisini tebrik amacıyla gönderilecek olan çiçekleri ücretinin, yetim ve öksüzlere bağışlanması için talimat verdi.

Yeni Ordu Valisi Tuncay Sonel'den ilk talimat
18.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:51

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ordu Valiliği görevine atanan Vali Tuncay Sonel, kendisini tebrik amacıyla gönderilecek olan çiçekleri ücretinin, yetim ve öksüzlere bağışlanması için talimat verdi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ordu Valiliği görevine atanan Valimiz Sayın Tuncay Sonel, kendisini tebrik etmek amacıyla çiçek gönderme düşüncesinde olan dostlarımızın, çiçeğe ödeyecek oldukları ücreti, ilimizdeki yetim ve öksüz evlatlarımızın ihtiyaçlarında kullanmak üzere açılan ve aşağıda belirtilen hesaba yatırmalarını arzu etmektedirler" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada ayrıca şu hesap numarası bilgileri paylaşıldı:

"Hesabın açıldığı banka: T.C. Ziraat Bankası Ordu Şubesi

Hesap: İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Hesap No: 217-54778383-5002

İBAN No: TR 97 0001 0002 1754 7783 8350 02" - ORDU

Kaynak: İHA

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