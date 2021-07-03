Yeni Nesil Dragon Age ve Mass Effect EA Play 2021'de Yer Almayacak
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Yeni Nesil Dragon Age ve Mass Effect EA Play 2021'de Yer Almayacak

Yeni Nesil Dragon Age ve Mass Effect EA Play 2021'de Yer Almayacak
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Bioware, yeni nesil Dragon Age ve Mass Effect oyunlarının EA Play'de yer almayacağını onayladı.

Bioware, yeni nesil Dragon Age ve oyunlarının EA Play'de yer almayacağını onayladı. Bu nedenle, bu yaklaşan etkinlikte bu iki proje hakkında bir şey görmeyi beklemeyin. Bu açıkça hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak, ancak gösteri başlamadan önce en azından beklentileri ayarlamak iyi.

EA Play 2021

BioWare Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Bir sonraki Dragonage ve yeni nesil Mass Effect oyunlarını yaratmak için çok çalışıyoruz ve bu yıl SWTOR'a bazı heyecan verici şeyler geliyor. EA Play Live'da hiçbir şey göstermeyecek olsak da, gelecek hakkında bilgi için Bugün 12PM PT'de SWTOR canlı yayınımıza göz atmayı unutmayın."

Şimdiye kadar bildiğimiz kadarıyla, bu yeni Dragon Age çok oyunculu olmayacak ve yalnızca tek oyunculu olacak. Hangi motoru kullandığını bilmesek de Frostbite Engine olduğunu varsayabiliriz.

Benzer şekilde, yeni nesil oyunu hakkında da yeterli bilgiye sahip değiliz. Şu anda sahip olduğumuz tek şey bir tanıtım fragmanı ve başka bir şey yok.

Kısacası, yakın zamanda bu iki oyunu oynamayı beklemeyin!

Hayranların bu iki oyun için bir şeyler görmek istediğini biliyorum ancak açıklanana göre bu gerçekleşmeyecek. Yine de bu yıl içerisinde oyunlarla ilgili yeni şeyler duymayı bekleyenler, bekledikleri duyurulara kavuşabilirler.

EA Play 2021 etkinliği 22 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak.

Kaynak: Turkmmo

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