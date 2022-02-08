Yeni nafaka yasası ne zaman yürürlüğe girecek? Evlilik yılına göre nafaka düzenlemesi nedir, ne zaman çıkacak?

Yeni nafaka yasası ne zaman yürürlüğe girecek sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeniden Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ'ın ilk işi uzun süredir devam eden nafaka tartışmasıyla ilgili oldu. Adalet Bakanlığı kurmayları tarafından hazırlanan taslak, Bakan Bozdağ'ın da masasına getirildi. Evlilik yılına göre yapılacak nafaka düzenlemesi nedir? Yeni nafaka yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

EVLİLİK YILINA GÖRE NAFAKA DÜZENLEMESİ NEDİR?

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, Bozdağ'ın, çalışmalarda sona yaklaşılan taslağı incelemesinin ardından AK Parti'nin hukukçu kurmaylarıyla önümüzdeki günlerde bir toplantı yapması planlanıyor. Taslak metin üzerinde yapılacak son rötuşlarının ardından nafaka düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

EVLİLİK YILINA GÖRE NAFAKA DÜZENLEMESİ

Taslak metne göre nafaka ödeme süresine üst sınır konulacak ve evlilik süresine göre nafaka ödenecek. Mesela; 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilecek. Takdir yetkisi yine hakime bağlı olacak. Hâkim, nafaka konusundaki kararını, çocuk sayısı ile kadının iş durumuna göre verecek.

YENİ NAFAKA YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

AK Parti kurmayları "Yakın bir dönemde nafaka için toplantı yapacağız. Taslak metin tamam. Bu sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Düzenlemeyi bu yıl içerisinde Meclis gündemine getirmeyi planlıyoruz. Bu konudan mağdur olan vatandaşların sıkıntılarını gidereceğiz. Her iki tarafı da mağdur etmeyecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Ömür boyu nafaka uygulamasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜM ANLAŞMAZLIKLARIN KARARA BAĞLANMASI BEKLENMEYECEK

Öte yandan boşanma davalarında da önemli bir düzenleme yapılacak. Çekişmeli boşanma davalarına konu olan tazminat, velayet, nafaka ya da eşler arasında kusurun kimde olduğu gibi sebepler bu süreci uzatabiliyor.

Ak Parti, bu sürecin uzamaması için yapılacak düzenlemeyle, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Yani kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında, boşanma gerçekleştikten sonra karar verilecek.

Haberler.com - Gündem