"Yeni Mutasyonlar Aşıları Etkisiz Hale Getirebilir"

Connecticut Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Jackson Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Derya Unutmaz, mutasyona uğrayan virüslerin normal virüse göre çok daha az sayıda olsa bile hücreye tutunarak enfekte etme olasılığının arttığını belirtiyor.