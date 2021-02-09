"Yeni Mutasyonlar Aşıları Etkisiz Hale Getirebilir"
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"Yeni Mutasyonlar Aşıları Etkisiz Hale Getirebilir"

09.02.2021 16:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:51

Connecticut Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Jackson Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Derya Unutmaz, mutasyona uğrayan virüslerin normal virüse göre çok daha az sayıda olsa bile hücreye tutunarak enfekte etme olasılığının arttığını belirtiyor.

Connecticut Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Jackson Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Derya Unutmaz, mutasyona uğrayan virüslerin normal virüse göre çok daha az sayıda olsa bile hücreye tutunarak enfekte etme olasılığının arttığını belirtiyor

'Yeni Mutasyonlar Aşıları Etkisiz Hale Getirebilir'

Kaynak: DailyMotion.com

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