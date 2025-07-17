Lgs'de 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almasıyla başlayan "usulsüzlük" iddialarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı, yerine Ersin Karaman atandı. Yeni MEB Bilgi İşlem Müdürü Ersin Karaman kimdir?

YENİ MEB BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ ERSİN KARAMAN KİMDİR?

1983 yılında Erzurum'da doğan Ersin Karaman, ilk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde alan Karaman, akademik hayatına uzun yıllardır üniversitelerde devam etmektedir.

2013-2017 yılları arasında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde, 2017-2020 yıllarında ise aynı fakültenin İşletme bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde öğretim üyeliği görevini sürdürdü.