Yeni Malatyasporlu Buğra Demirci Acıbadem Kayseri Hastanesinde ameliyat oldu
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Yeni Malatyasporlu Buğra Demirci Acıbadem Kayseri Hastanesinde ameliyat oldu

12.03.2021 08:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:05
Yeni Malatyasporlu Buğra Demirci Acıbadem Kayseri Hastanesinde ameliyat oldu

Yeni Malatyaspor'un U19 takımının sağ bek oyuncusu Buğra Demirci antrenman sırasında geçirdiği sakatlık sonrası sağ dizinden ameliyat oldu.

Yeni Malatyaspor'un U19 takımının sağ bek oyuncusu Buğra Demirci antrenman sırasında geçirdiği sakatlık sonrası sağ dizinden ameliyat oldu.

Yeni Malatyasporlu oyuncu, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Dr. Bertan Cengiz tarafından ameliyat edildi. Futbolcuya, sağ diz iç menisküs tamiri ve ön çapraz bağ ameliyatı yapıldı.

Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun, hemen başlanacak rehabilitasyonun ardından 6. hafta sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 10. hafta sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, futbolcunun yaklaşık 8 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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