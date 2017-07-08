Yeni Malatyaspor, Yalçın Ayhan'ı Renklerine Bağladı

Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon Medipol Başakşehir'de forma giyen defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Süper Lig'in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-siyahlı takım, son olarak geçen sezon Medipol Başakşehir'de oynayan tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Medipol Başakşehir'de önemli başarılara imza atan deneyimli stoper, çıktığı 101 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi. - MALATYA