Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
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Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü

Rusya'da yaşayan 19 yaşındaki genç, yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

22.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:49

Rusya'nın Novosibirsk Oblast bölgesinde yaşayan 19 yaşındaki erkek öğrenci Alexey Petrov, yeni kız arkadaşına sevgisini göstermek için yeni kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Petrov, 19 yaşındaki eski kız arkadaşı Ekaterina Ivanovna ile ilişkisini bitirdikten sonra 20 yaşındaki Anastasia Pospelova ile aşk yaşamaya başladı. Petrov ve yeni kız arkadaşı arasında sürekli eski kız arkadaşı yüzünden tartışma çıkmaya başladı. Bunun üzerine Petrov, yeni kız arkadaşına sevgi ve bağlılığını ispat etmek için eski kız arkadaşı Ekaterina öldürmeye karar verdikten sonra yeni kız arkadaşı ile beraber cinayet planları kurmaya başladı.

ŞEYTANİ PLAN

Petrov ve yeni kız arkadaşı Anastasia, Petrov'un eski kız arkadaşını pikniğe davet edip piknikte alkol vererek sarhoş olmasını sağladıktan sonra öldürmeyi planladı. Piknikte Ekaterina, alkol almasına rağmen sarhoş olmayınca Petrov, eline aldığı bıçağıEkaterina'nın boynuna sapladı.

Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü

KAÇMAYI BAŞARSA DA TEKRAR YAKALANDI

Bu sırada kaçmaması için yeni kız arkadaşı Ekaterina'yı tuttu. Ekaterina, kanlar içinde kaçmayı başarıp bir arkadaşını arayıp eski erkek arkadaşının kendisini bıçaklayarak öldürmeye çalıştığını söyledi. Bu sıra Petrov ve kız arkadaşı kendisini tekrar yakalamayı başladılar.

YAKALANIP TUTUKLANDILAR

Petrov, kalbine vurduğu bıçak darbesi ile Ekaterina'yı öldürdü. Ekaterina'nın polisi arması üzerine polisin yaptığı çalışma sonrası Petrov ve kız arkadaşı gözaltına alınıp tutuklandı. Cinayeti itiraf eden Petrov ve kız arkadaşı suçlu bulunmaları halinde 15 yıl hapis cezası alacaklar.

Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
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