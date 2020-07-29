"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
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"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı

Kısa bir süre önce Burak Dayı ile yeni aşka yelken açan Merve Boluğur, yatakta dağınık saçlarıyla çektirdiği bir fotoğrafını "Bırak dağınık kalsın" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

29.07.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:42

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yakın bir zaman önce Burak Dayı ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini göz önünde yaşayan ve sık sık paylaşımlar yapan Boluğur, son olarak yatakta çektirdiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Şimdilerde sevgilisiyle Çeşme Alaçatı'da tatil yapan Boluğur, kaldığı otel odasında yatakta mayosuyla poz verdi. Oyuncu makyajsız ve dağınık halde çektirdiği fotoğrafını "Bırak dağınık kalsın" notuyla 3.7 milyon takipçisinin olduğu Instagram'dan paylaştı. Boluğur'un paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren oyuncu, sevgilisi Burak Dayı ile olan bir fotoğrafını "Kumralım" notuyla paylaşmıştı.

Yeni ilişkisinden dolayı gündemden düşmeyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Yeni ilişkisinden dolayı gündemden düşmeyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
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