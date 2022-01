Yeni Horizon Oyunu Horizon Call of the Mountain Duyuruldu!

Yeni Horizon oyunu Horizon Call of the Mountain yeni tanıtılan PlayStation VR2 için çıkışını gerçekleştirecek.

Sony elindeki pek çok güçlü markası ile oyun dünyasında sözünü ciddi manada geçirmeye devam ediyor. Platforma özel oyunlarının yanı sıra PC platformuna getirdiği yapımları ile de ses getiren Sony'nin en sevilen serilerinden biri de Horizon. İlk oyun Horizon Zero Dawn 2017 yılında çıkış yapmış ve oyuncular tarafından oldukça sevilmişti. Serinin ikinci oyunu olacak olan Horizon Forbidden West ise oyuncu karşısına çıkmak için gün sayıyor. Süreç böylece devam ederken Sony yeni ve sürpriz bir Horizon oyununu oyuncular ile ilk kez paylaştı.

Sony'nin tanıttığı yeni VR cihazı PlayStation VR2 için çıkışını gerçekleştirecek olan sanal gerçeklik oyunu Horizon Call of the Mountain heyecanla karşılandı. Horizon evreninde geçecek olan, ancak Horizon serisinin devamı sayamayacağımız yapımda ana karakterimiz Aloy değil bambaşka biri olacak ancak yapım boyunca Aloy da dahil olmak üzere pek çok tanıdık yüzle yolumuz kesişecek. Sony bu adımı ile birlikte Horizon dünyasını ve hikayesini de daha da dallandırıp budaklandırmayı hedefliyor. Çıkışı merakla beklenen ve oyunculara bu zamana kadar eşine rastlanmamış bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatması beklenen Horizon Call of The Mountain hakkında en merak edilen konulardan biri de oyunun çıkış tarihi. Sony cephesinden henüz oyunun çıkış tarihine dair bir açıklama ise gelmiş değil.

