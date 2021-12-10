Yeni Hizmet Binası Adres Değişikliği Duyurusu - Haberler
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Yeni Hizmet Binası Adres Değişikliği Duyurusu

Yeni Hizmet Binası Adres Değişikliği Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

Yargıtay Yeni Hizmet Binasının "İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4/1 Ahlatlıbel Çankaya / ANKARA" olan adresi, bölgede bulunan diğer kurumların adresleri ile karışıklığa mahal verdiğinden, ihtiyaca binaen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından "İncek Şehit Savcı...

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Yargıtay Yeni Hizmet Binasının "İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4/1 Ahlatlıbel Çankaya / ANKARA" olan adresi, bölgede bulunan diğer kurumların adresleri ile karışıklığa mahal verdiğinden, ihtiyaca binaen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından "İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 6 Ahlatlıbel Çankaya/ ANKARA" olarak güncellenmiştir.

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