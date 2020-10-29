Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Yeni Hayat bitecek mi? Dizi neden final yaptı? Son bölüm ne zaman yayınlanır?
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Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Yeni Hayat bitecek mi? Dizi neden final yaptı? Son bölüm ne zaman yayınlanır?

29.10.2020 17:30 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:34
Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Yeni Hayat bitecek mi? Dizi neden final yaptı? Son bölüm ne zaman yayınlanır?

Yeni Hayat Kanal D'nin yeni dizilerinden birisidir. Çok beğenilen dizi final yapma kararı alındı. Reytinglerdeki düşüş sebebiyle final yaptığı düşünülmektedir. Peki Yeni Hayat final mi yapıyor? Yeni Hayat son bölüm ne zaman çıkacak? Yeni Hayat 9. bölüm final mi?

Kanal D'nin sevilen yapımlarından birisi de Yeni Hayat dizisidir. Yeni Hayat final mi yapıyor? Yeni Hayat yeni bölüm ne zaman çıkacak? Yeni Hayat oyuncuları kimlerdir?

YENİ HAYAT DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Son haftalardaki reyting düşüşlerinden dolayı dizi izleyiciler tarafından final yapacak mı yapmayacak mı gündeme gelmişti. Diziyi izleyenlerin büyük bir kısmı dizinin final yapmasını istemiyor. Fakat Kanal D'nin resmi Youtube kanalında 9. bölüm Final bölümü olarak çıktı. Haliyle bugün yayınlanacak olan Yeni Hayat dizisi son bölümüyle yani final bölümüyle ekranlara gelecek. Kısacası dizinin 9. bölümü final bölümü olacaktır.

YENİ HAYAT DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin reytinglerde düşük olması yani az izlenmesinden dolayı final yaptığı düşünülüyor.

Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Yeni Hayat bitecek mi? Dizi neden final yaptı? Son bölüm ne zaman yayınlanır?

YENİ HAYAT DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni Hayat dizisinin yeni bölümü (final bölümü) bugün 29 Ekim Perşembe saat 20:00 'da ekranlara gelecek.

YENİ HAYAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni Hayat 9. Bölüm Final Fragmanı yayında! Timur, Adem'i kovuyor!Yasemin'in içinde bulunduğu durum artık çevresindekileri de rahatsız eder. Yasemin, uğradığı şiddetten yorulmuştur.Timur ise en son çareyi Adem'i kovmakta bulur ve Adem'e onu kovduğunu söyler!Yeni Hayat final bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor? Yeni Hayat bitecek mi? Dizi neden final yaptı? Son bölüm ne zaman yayınlanır?

YENİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Serkan Çayoğlu (Adem Şahin)

Melisa Aslı Pamuk (Yasemin Karatan)

Tayanç Ayaydın (Timur Karatan)

Nilperi Şahinkaya (Nevin Şahin)

İpek Filiz Yazıcı (Gökçe Karatan)

Nisa Sofya Aksongur (Ece Şahin)

Yardımcı karakterler:

Devrim Nas (Özgür Haseki)

Nebil Sayın (Kunduzi)

Begüm Akkaya (Fatma)

Zeynep Kızıltan (Ferda)

Aziz Caner İnan (Bekir Tosun)

Furkan Kalabalık (Fatih Yılmaz)

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